Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No final da reunião, o Presidente ucraniano revelou que os dois líderes discutiram a hipótese de licenciar a produção destes sistemas de defesa e outras iniciativas destinadas a aumentar a capacidade militar da Ucrânia.

Zelensky agradeceu aos Estados Unidos o apoio prestado ao longo da guerra e destacou a importância de continuar a proteger as vidas dos ucranianos. "Sou grato aos Estados Unidos pelo seu firme apoio", escreveu numa publicação na rede social X.

Além da vertente militar, os dois presidentes abordaram também os esforços diplomáticos para tentar encontrar uma solução para o conflito com a Rússia. "É importante que o processo diplomático seja revitalizado", afirmou Zelensky, indicando que as equipas dos dois países vão continuar a coordenar contactos.

O encontro decorreu num momento em que Kiev procura reforçar o seu sistema de defesa aérea, considerado essencial para responder aos ataques russos com mísseis e drones.

A reunião ficou ainda marcada pela homenagem de Zelensky ao senador norte-americano Lindsey Graham, que descreveu como "um verdadeiro amigo da Ucrânia", antes de apresentar as suas condolências pela sua morte.

Também a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, revelou a produtividade da reunião entre ambos os líderes. "Ambas as reuniões foram positivas e produtivas!", escreveu Leavitt.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.