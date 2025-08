Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma reunião do gabinete de segurança israelita, que deveria discutir o apelo de Benjamin Netanyahu à "ocupação total" de Gaza, foi adiada, no meio de crescentes tensões sobre a viabilidade do plano.

Isto surge depois das autoridades israelitas terem informado os meios de comunicação locais e internacionais que o primeiro-ministro estava a considerar uma ofensiva expansiva, com o objetivo de assumir o controlo total do território palestiniano.

“A sorte está lançada. Procuramos a conquista total da Faixa de Gaza – e a derrota do Hamas”, disseram as fontes não identificadas, citando Netanyahu.

Esta posição de Netanyahu, contudo, não recolheu o apoio de todos os elementos do se governo, dado que alguns altos responsáveis militares israelitas e antigos comandantes alertaram que o plano colocaria em perigo as vidas dos restantes reféns israelitas detidos pelo Hamas.

Perante esta tensão, dentro do próprio governo, a reunião onde Netanyahu iria confirmar esta sua vontade foi adiada.