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Os utilizadores de injetáveis da classe GLP-1, como Ozempic, Wegovy e Mounjaro, têm vindo a associar relatos de mau hálito ou alterações na perceção do gosto a estes tratamentos, ainda que não se trate de um efeito secundário oficialmente reconhecido.

O fenómeno já se reflete no comportamento de consumo. A empresa norte-americana The Hershey Company registou um aumento significativo na procura de produtos de frescura oral, com destaque para a marca Ice Breakers. Segundo o CEO Kirk Tanner, as vendas cresceram cerca de 8% no último trimestre, um desempenho impulsionado sobretudo por pastilhas e rebuçados de menta.

Outras marcas do setor também confirmam tendências semelhantes. Dados do mercado indicam que consumidores de medicamentos GLP-1 apresentam maior procura por produtos associados à higiene oral e refrescamento da boca, fenómeno que está a ser acompanhado de perto pela indústria alimentar.

Especialistas em saúde oral sublinham, no entanto, que não existe evidência científica que relacione diretamente estes medicamentos com halitose. O que pode ocorrer, explicam, é boca seca, resultante de alterações na hidratação e na produção de saliva, um fator que pode contribuir para mau hálito.

Como recomendações gerais, dentistas aconselham medidas simples como ingestão regular de água, higiene oral reforçada, incluindo limpeza da língua, e uso de pastilhas sem açúcar para estimular a produção de saliva.

Ainda assim, o fenómeno do hálito Ozempic tornou-se mais um exemplo de como o uso crescente de medicamentos para perda de peso está a gerar efeitos indiretos inesperados no comportamento dos consumidores e na indústria alimentar.

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