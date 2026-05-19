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O crescimento, que abrange apartamentos e moradias, reflete um mercado mais dinâmico e uma mudança nas preferências dos compradores, com maior interesse por tipologias familiares e novas geografias.

Março foi o mês de maior intensidade, concentrando 38,4% da procura trimestral e registando uma subida homóloga de 173,5%. Fevereiro representou 34,1% da procura total, com um crescimento de 162,6%, enquanto abril fechou o trimestre com 27,5% da procura e uma subida de 113%.

Lisboa continua a liderar a procura nacional, concentrando 23,2% das pesquisas em 2026, seguida do Porto com 21%. Ainda assim, foi o distrito do Porto que apresentou o maior crescimento, aumentando o seu peso relativo no mercado e registando uma subida homóloga de 170,8% no número de pesquisas.

Ao nível dos concelhos, Vila Nova de Gaia mantém-se como o município mais procurado do país, representando 5,37% da procura nacional, seguido de Lisboa, com 4,97%, e Sintra, com 4,28%. O concelho do Porto destacou-se pelo maior crescimento entre os principais municípios analisados, com um aumento de 214,6% nas pesquisas.

Além dos grandes centros urbanos, também outros concelhos registaram fortes subidas na procura. Mafra lidera com um crescimento de 234,7%, seguida de Valongo (192,5%), Guimarães (191,9%), Matosinhos (185,7%) e Cascais (171,6%).

O estudo indica ainda que o preço médio procurado pelos compradores subiu de 291.750 euros em 2025 para 301.014 euros em 2026, o que representa um aumento de 3,2%.

Entre os principais concelhos, Vila Nova de Gaia destacou-se por combinar a maior quota de procura com o maior crescimento do preço médio procurado, que passou de 439.569 euros para 651.654 euros, uma subida de 48,2%. O Porto também registou uma valorização significativa, passando de 535.276 euros para 679.762 euros, enquanto Braga, Gondomar e Loures apresentaram aumentos superiores a 38%.

Em sentido contrário, a Amadora registou a maior descida do preço médio procurado entre os principais concelhos, passando de 491.356 euros para 404.187 euros, uma redução de 17,7%.

Os dados mostram ainda uma forte concentração da procura nas tipologias familiares. Os T4 e T3 lideram praticamente em igualdade, representando 15,7% e 15,4% da procura, respetivamente. Os T4 registaram o maior crescimento homólogo, com uma subida de 306,9%, enquanto os T3 cresceram 184,3%.

Os T2 representam 9,1% da procura total e cresceram 252,5% face ao ano anterior. Já os T5+ perderam peso relativo, apesar de continuarem a crescer em volume, passando de 13% para 5,7% da procura total. Os T1 representam 1,6% da procura, mas registaram uma subida homóloga de 325%.

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