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Desde o início da guerra, foi registado um aumento de 22% neste mercado, refletindo a procura por alternativas mais económicas face ao aumento dos custos da gasolina e do gasóleo, avança o Jornal de Notícias.

Só em março, foram matriculados 17.903 veículos eletrificados, entre elétricos, híbridos plug-in e híbridos convencionais. Os dados mostram que são mais 3.231 carros do que em fevereiro e um aumento de 27,5% em comparação com o mesmo mês de 2025.

Os ligeiros de passageiros continuam a dominar claramente o mercado, representando 98% das vendas, com 17.465 unidades. Já os veículos 100% elétricos atingiram 6.063 matrículas, registando um crescimento de 22,1% face ao mês anterior. Nos comerciais ligeiros, o aumento foi ainda mais expressivo, com uma subida de 45,6%, sinalizando que os custos dos combustíveis estão a incentivar empresas a optar por soluções mais eficientes.

No ranking de marcas, a Tesla manteve a liderança em março, apesar de uma ligeira quebra de 1,7%. Seguem-se a BYD e a BMW, ambas em crescimento, com subidas de 21% e 18%, respetivamente. Entre os maiores destaques estão ainda a Mini (+129%), Volvo (+109,6%), Mercedes-Benz (+73,2%) e a emergente XPeng, que registou uma subida de 136,9%.

A tendência é reforçada pela nova subida dos preços dos combustíveis esta semana: a gasolina aumentou quatro cêntimos por litro e o gasóleo nove cêntimos, numa altura em que o Brent ultrapassou os 140 dólares por barril.

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