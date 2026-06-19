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A mulher foi presente a tribunal depois de a Polícia Judiciária ter investigado a morte da criança, cujo corpo foi encontrado nas primeiras horas da manhã de quinta-feira na serra da Padrela, em Vila Pouca de Aguiar.

Junto ao corpo de Lara foi encontrada a mochila da escola. Segundo as autoridades, a madrasta terá confessado o crime à Polícia Judiciária e colaborado nas buscas que levaram à localização da menina.

Durante o interrogatório judicial, Eulália terá negado a intenção de matar a criança e afirmou que não se reconhecia nos atos que lhe são atribuídos.

“Não era eu que estava a matar a Lara, nunca fui eu que fiz isto”, terá dito a suspeita em tribunal, onde também afirmou que ouvia vozes, revela o Correio da Manhã.

A decisão de aplicar a prisão preventiva foi tomada pelo juiz após a audição da arguida. A medida de coação mantém Eulália detida enquanto prossegue a investigação ao caso.

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