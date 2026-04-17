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Segundo o Comando Regional dos Açores da Polícia de Segurança Pública (PSP), os homens foram detidos por polícias da Esquadra da Ribeira Grande, no âmbito de uma operação policial de combate ao tráfico de droga, realizada na freguesia da Ribeirinha.

"A investigação desenvolvida pela PSP, no âmbito de um inquérito criminal, permitiu apurar as circunstâncias em que os dois suspeitos detidos agiam para a concretização, articulada entre ambos, da venda de estupefacientes, heroína e substâncias sintéticas", adiantou.

Aos suspeitos foram apreendidos diversos objetos e utensílios utilizados na preparação, acondicionamento e distribuição de substâncias estupefacientes, bem como armas ilegais e munições de arma de fogo, 40 doses individuais de heroína e 130 doses individuais de droga sintética.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Ponta Delgada e ficaram a aguardar os ulteriores termos do processo em prisão preventiva.

A PSP lembra que a Brigada de Investigação Criminal da Ribeira Grande, no âmbito das suas competências de investigação e prevenção criminal, realizou nos últimos dois anos "84 detenções em operações policiais, maioritariamente relacionadas com o tráfico de estupefacientes, visando a prevenção e repressão de atividades criminosas, tendo sido aplicada a 50 dos detidos a medida de coação de prisão preventiva".

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