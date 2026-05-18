Príncipe William quer vender 20% do ducado da Cornualha para investir em habitação e ambiente

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O ducado da Cornualha, património privado atribuído ao herdeiro do trono britânico, gera atualmente mais de 20 milhões de libras anuais para o Príncipe de Gales. O vasto império imobiliário estende-se por cerca de 128 mil acres distribuídos por 19 condados britânicos.

Segundo a nova estratégia anunciada pelo ducado, os fundos obtidos com a venda de propriedades serão canalizados para projetos com maior impacto social, numa tentativa de modernizar a imagem da instituição e reforçar o apoio às comunidades locais.

“Não somos um proprietário tradicional. Queremos ser mais do que isso. Há muito bem que podemos fazer”, afirmou o príncipe William, citado pela imprensa britânica. “Estou a tentar garantir que damos prioridade a medidas que melhorem a vida das pessoas que vivem nessas áreas”, acrescentou.

O plano prevê um foco especial em cinco regiões onde o ducado possui propriedades: Bath, Cornualha, Dartmoor, Ilhas Scilly e Kennington, no sul de Londres.

Entre as medidas previstas está a construção de mais 12 mil habitações até 2040, das quais cerca de um terço deverá ser destinado a habitação acessível. O investimento total na área da habitação deverá atingir 161 milhões de libras.

O ducado prevê ainda investir 123 milhões de libras na criação de espaços de trabalho, no incentivo ao emprego rural e em projetos de energia renovável. Uma das iniciativas inclui a expansão de painéis solares em edifícios no sudoeste de Inglaterra, com o objetivo de produzir energia suficiente para abastecer cerca de 40 mil habitações.

Na área ambiental, serão aplicados 20 milhões de libras em projetos de redução de emissões, recuperação de turfeiras e promoção da biodiversidade nas propriedades do ducado.

O diretor executivo do ducado da Cornualha, Will Bax, afirmou que a instituição “deve existir para gerar um impacto positivo, particularmente nas comunidades onde pode fazer maior diferença”.

Apesar da mudança de estratégia, continuam as críticas em torno das finanças da família real britânica. Norman Baker, antigo ministro do Interior britânico e crítico da monarquia, considerou que o ducado continua a funcionar como “uma máquina de dinheiro real”.

“Mais casas significam mais inquilinos e mais receitas”, afirmou Baker, defendendo que a aposta na habitação não irá prejudicar financeiramente o património do príncipe.

A mudança surge também numa altura de crescente pressão pública por maior transparência nas contas da família real, sobretudo após a polémica em torno de Prince Andrew.

O financiamento público da Casa Real britânica, conhecido como Sovereign Grant, está atualmente sob revisão e poderá ser reduzido pela primeira vez desde a sua criação, em 2012. Atualmente, o apoio estatal ascende a cerca de 138 milhões de libras por ano, destinados sobretudo a obras de manutenção no Buckingham Palace.

O escritor Andrew Lownie, autor de uma biografia recente sobre o príncipe Andrew, considerou que a pressão pública está a obrigar a monarquia a adotar uma postura mais transparente em relação às suas finanças.