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O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, terá pressionado o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a continuar a guerra contra o Irão, considerando a ofensiva uma “oportunidade única” para remodelar a região, avançou o New York Times.

De acordo com o jornal, os dois líderes terão mantido várias conversas na última semana, durante as quais o príncipe saudita defendeu a necessidade de intensificar a pressão para provocar a queda do regime iraniano, que considera uma ameaça de longo prazo para o Golfo.

Também o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, partilha da visão de que o Irão representa um risco duradouro para a região. Ainda assim, responsáveis sauditas e norte-americanos receiam que um prolongamento do conflito possa levar a ataques mais intensos contra infraestruturas petrolíferas da Arábia Saudita e arrastar os Estados Unidos para uma guerra prolongada.

Donald Trump tem adotado posições contraditórias quanto ao desfecho do conflito, ora apontando para um fim próximo, ora admitindo uma possível escalada.

O governo saudita desmentiu, entretanto, qualquer tentativa de pressão sobre Washington. Em comunicado, reafirmou o apoio a uma solução pacífica e destacou que a principal preocupação do país é defender-se de ataques diários contra o seu território e infraestruturas.

A Casa Branca, pela voz da porta-voz Karoline Leavitt, recusou comentar alegadas conversas privadas do presidente.

Na segunda-feira, Trump afirmou ter mantido “conversas produtivas” com o Irão e anunciou uma pausa de cinco dias nos ataques a infraestruturas energéticas. No entanto, já esta terça-feira, Teerão denunciou novos ataques israelo-americanos a instalações energéticas, incluindo um gasoduto na central elétrica de Khorramshahr.

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