O príncipe Harry realizou uma visita surpresa a Kiev, após convite oficial do governo ucraniano, conta o The Guardian. O objetivo declarado é apoiar a recuperação de milhares de militares e civis gravemente feridos na guerra que dura há três anos. O duque de Sussex afirmou que pretende fazer “tudo o que for possível” para contribuir para o processo de reabilitação.

Acompanhado por uma equipa da sua fundação, a Invictus Games, o príncipe irá anunciar novas iniciativas para apoiar os feridos, incluindo programas de reabilitação física e psicológica através do desporto. O plano prevê alargar progressivamente estas ações a todo o território da Ucrânia.

De acordo com estimativas divulgadas este ano, a guerra deixou já cerca de 130 mil pessoas com incapacidades permanentes. Perante estes números, o governo ucraniano colocou o desporto e a atividade física no centro da sua estratégia de apoio aos veteranos, integrando-os como pilares da política nacional para os ex-combatentes.

Em declarações ao jornal britânico, feitas durante a viagem de comboio noturno de Varsóvia até Kiev, o príncipe Harry reconheceu que não pode pôr fim ao conflito, mas sublinhou que “é possível ajudar na recuperação”. Acrescentou ainda que é essencial “humanizar os que vivem esta guerra e manter a realidade do sofrimento presente na consciência internacional”, numa altura em que a opinião pública corre o risco de se tornar indiferente à violência prolongada.

A decisão de viajar até Kiev nasceu de um encontro com Olga Rudnieva, fundadora e diretora-executiva do Superhumans Trauma Centre, em Lviv. A instituição é especializada no tratamento de amputados. O duque contou que, ao encontrá-la em Nova Iorque, perguntou-lhe como poderia colaborar, tendo recebido a resposta: “A maior ajuda seria vir a Kiev”. Depois de consultar a esposa, Meghan Markle, e o governo britânico, aceitou o convite formal.

Durante a sua estadia em Kiev, o príncipe deverá visitar o Museu Nacional da História da Ucrânia na Segunda Guerra Mundial e reunir-se com cerca de 200 veteranos convidados. Está igualmente previsto um encontro com a primeira-ministra, Yulia Svyrydenko. A deslocação tem também o objetivo de testemunhar de perto a destruição causada pela guerra.

A fundação Invictus Games tem vindo a expandir os seus programas para além da competição bienal, fornecendo equipamentos desportivos e criando oportunidades regulares de prática física em vários países, incluindo agora a Ucrânia. Em março deste ano, mais de 22 mil veteranos ucranianos já tinham beneficiado de apoios como inscrições em ginásios e acesso a piscinas, segundo dados oficiais.