Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os primeiros reféns estão ainda em território palestiniano e devem ser levados de avião para a base militar de Re'im, no sul de Israel.

Inicialmente, o Hamas acabou apenas por libertar sete reféns, nas primeiras horas da manhã.

"Segundo informações da Cruz Vermelha, sete reféns foram transferidos para a sua custódia e estão a caminho das forças das Forças de Defesa de Israel (IDF) e da Agência de Segurança de Israel (ISA) na Faixa de Gaza. As FDI estão preparadas para receber reféns adicionais, que deverão ser transferidos para a Cruz Vermelha posteriormente", revelaram as autoridades de Israel.

Já depois das 10h00 locais, os restantes treze também foram libertados.

"13 reféns que foram devolvidos já se encontraram com as forças das FDI e do Shin Bet na Faixa de Gaza e estão a caminho de território israelita. 13 reféns que foram devolvidos estão agora a ser acompanhados pelas forças das FDI e do Shin Bet no seu caminho de regresso a casa, onde serão submetidos a uma avaliação médica inicial", disseram fontes israelitas.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.