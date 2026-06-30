Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O repatriamento tinha sido anunciado na segunda-feira pelo ministro da Defesa, Nuno Melo, que referira inicialmente a possibilidade de a aeronave aterrar na Base Aérea de Beja, opção que acabou por ser alterada.

Este grupo constitui o primeiro contingente de portugueses a regressar ao país após os fortes sismos registados a 24 de junho na Venezuela. De acordo com o mais recente balanço oficial, divulgado na segunda-feira pelo presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Jorge Rodríguez, os abalos causaram pelo menos 1719 mortos e 5034 feridos.

Entre as vítimas contam-se pelo menos 53 portugueses e lusodescendentes, mantendo-se ainda 89 pessoas desaparecidas ou incontactáveis. A Organização das Nações Unidas estima que o número total de desaparecidos possa ultrapassar os 50 mil.

Portugal integra o conjunto de países que enviaram equipas de busca e salvamento para o terreno. Na segunda-feira, Nuno Melo sublinhou que as Forças Armadas portuguesas continuam disponíveis para apoiar as operações em curso, nomeadamente ao nível logístico e de transporte.

O ministro da Defesa adiantou ainda não ter conhecimento de qualquer pedido formal de apoio do Estado português para a trasladação das vítimas mortais portuguesas ou lusodescendentes para Portugal.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.