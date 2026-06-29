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O fóssil, uma vértebra da cauda, foi encontrado na Ilha James Ross e permaneceu armazenado na coleção geológica do British Antarctic Survey (BAS), em Cambridge, depois de a equipa original não conseguir identificar com precisão a sua origem.

Quarenta anos depois, o exemplar foi redescoberto por Mark Evans, responsável pelas coleções do BAS, que decidiu rever milhares de fósseis recolhidos ao longo de décadas de expedições científicas ao continente gelado.

“Às vezes é só quando alguém pergunta ‘o que está nesta gaveta?’ que surgem surpresas”, explicou Evans.

Após a redescoberta, Evans pediu a confirmação do paleontólogo Paul Barrett, do Natural History Museum, que não teve dúvidas: trata-se de uma vértebra pertencente a um titanossauro, um grupo que inclui os maiores dinossauros que alguma vez caminharam sobre a Terra.

“Assim que o vi, percebi imediatamente com o que estávamos a lidar. A combinação de características é única destes dinossauros”, afirmou Barrett.

Os titanossauros eram herbívoros de quatro patas, com pescoços e caudas muito longos. As maiores espécies ultrapassavam 35 metros de comprimento e pesavam cerca de 60 toneladas. Com base no tamanho do osso agora identificado, os cientistas estimam que este exemplar antártico teria cerca de sete metros, podendo tratar-se de um juvenil ou de uma espécie de menor dimensão.

O dinossauro terá vivido há cerca de 82 milhões de anos, no final do período Cretácico, quando a Antártida era coberta por florestas densas e tinha um clima muito mais quente, oferecendo alimento abundante para grandes herbívoros.

“Mostra que uma região que hoje consideramos inabitável foi, em tempos, rica em vida”, explicou Barrett. “Ajuda-nos a perceber como estes animais se integravam nos ecossistemas do extremo sul do planeta.”

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