Com 68 concelhos em situação de calamidade até domingo, Luís Montenegro responderá pela primeira vez diretamente aos partidos sobre a atuação do executivo perante os efeitos da depressão Kristin. Nas últimas semanas, várias forças políticas apontaram falhas na resposta inicial às ocorrências e pediram a demissão da então ministra da Administração Interna, entretanto afastada do cargo.

O debate abre com uma intervenção inicial do primeiro-ministro. André Ventura será o primeiro deputado a questionar o chefe do Governo, regressando ao Parlamento após a suspensão do mandato durante a campanha eleitoral. Seguem-se intervenções do PS, Iniciativa Liberal, Livre, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e JPP, antes das bancadas que suportam o Governo, CDS-PP e PSD.

Sobre a gestão da crise, Luís Montenegro tem sustentado que o Governo atuou desde o primeiro momento dentro das possibilidades existentes, sublinhando que a prioridade continua a ser a resposta no terreno e não a avaliação política do executivo.

Nas últimas duas semanas, o Governo realizou dois Conselhos de Ministros dedicados ao tema. No primeiro, extraordinário, a 1 de fevereiro, foram aprovados os apoios iniciais a famílias e empresas afetadas, destinados à subsistência e à reconstrução de habitações e unidades industriais destruídas. O primeiro-ministro estimou então que o pacote global de medidas ascenda a 2,5 mil milhões de euros.

Na quinta-feira passada, o executivo prolongou a situação de calamidade até ao próximo domingo, formalizou a isenção de portagens em alguns troços de autoestradas nas zonas mais afetadas e aprovou um regime jurídico excecional de simplificação administrativa e financeira para a reconstrução e reabilitação, dispensando controlo administrativo prévio.

O debate quinzenal realiza-se também três dias após a eleição do novo Presidente da República. O antigo secretário-geral do PS, António José Seguro, venceu as presidenciais com cerca de 67% dos votos, totalizando 3,48 milhões, quando ainda faltam votar 20 freguesias de oito municípios, cujo sufrágio foi adiado para o próximo domingo devido às condições meteorológicas adversas.

