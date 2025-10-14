Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A decisão foi comunicada na Assembleia Nacional e surge num contexto de profunda divisão política em França, onde o parlamento está fragmentado entre a esquerda, a extrema-direita e o bloco centrista de Macron. O Reunião Nacional (RN) e o França Insubmissa (LFI) já apresentaram moções de censura, e o Partido Socialista (PS) ameaça seguir o mesmo caminho.

“Proponho que suspendamos a reforma das pensões de 2023 até às presidenciais de 2027. Não haverá aumento da idade de reforma até janeiro de 2028”, declarou Lecornu aos deputados.

A reforma, aprovada em 2023 sem votação parlamentar, elevava progressivamente a idade de reforma de 62 para 64 anos, e foi considerada uma das principais bandeiras económicas de Macron. A medida gerou enorme contestação social e contribuiu para a crise política que o país vive desde as eleições antecipadas de 2024, que deixaram o parlamento sem maioria clara.

De acordo com Lecornu, a suspensão custará 400 milhões de euros em 2026 e 1,8 mil milhões em 2027, beneficiando 3,5 milhões de pessoas. O primeiro-ministro reconheceu que será necessário compensar financeiramente o impacto através de medidas de contenção orçamental e de uma “contribuição excecional” das grandes empresas e fortunas francesas.

O ministro das Finanças, Roland Lescure, alertou na semana passada que congelar a reforma “custará milhares de milhões até 2027”.

Com a dívida pública próxima do dobro do limite europeu de 60% do PIB e um défice de 5,8% em 2024, o governo enfrenta agora o desafio de aprovar um orçamento de austeridade para 2026 e reduzir o défice para menos de 5%, meta que Lecornu considera essencial para “salvaguardar a soberania nacional”.

Macron, por sua vez, advertiu que qualquer tentativa de derrubar o executivo poderá levar a novas eleições antecipadas, aumentando ainda mais a instabilidade política no país.

