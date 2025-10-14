O primeiro-ministro inglês disseque o Reino Unido ofereceu total apoio ao plano de Trump e tem "trabalhado nos bastidores há meses" para garantir a sua implementação, orgulhando-se da "contribuição" britânica até à data.

Mas também reconhece que "fazer com que a paz dure não será uma tarefa menos difícil" e que implementar o plano de paz "não é um desafio pequeno".

Starmer afirma que o Reino Unido está pronto para mobilizar a sua diplomacia e perícia para apoiar a reconstrução de Gaza — cuja devastação, segundo ele, "desafia qualquer descrição".

Além destas informações, Starmer revelou que o Reino Unido também apoiará os acordos de governação transitória em Gaza e trabalhará com a Autoridade Palestiniana em reformas.

Ajudará também a garantir a implementação de um processo de monitorização do cessar-fogo e está "pronto para desempenhar um papel integral" no desmantelamento das armas e da capacidade do Hamas, afirma.