Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa mensagem de pesar, na rede social Instagram, Luís Montenegro recordou várias qualidades pessoais e profissionais de Nuno Morais Sarmento, sublinhando a sua capacidade de análise e a qualidade jurídica.

O chefe do Governo destacou também a coragem demonstrada durante o período em que exerceu funções governativas, referindo como exemplo a reestruturação da RTP.

Na mesma mensagem, Montenegro evocou ainda o lado pessoal do antigo governante, recordando a sua “amabilidade e companheirismo” em Almada.

O primeiro-ministro referiu igualmente a colaboração mais recente de Nuno Morais Sarmento enquanto presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD).

“É com profunda tristeza que endereço sentidas condolências à família e partilho a saudade que já sentimos dele”, afirmou Luís Montenegro na mensagem de condolências.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.