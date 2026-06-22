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O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, demitiu-se esta segunda-feira. O anúncio aconteceu depois de uma forte pressão dos deputados trabalhistas para que renunciasse ao cargo.

Keir Starmer vai manter-se no cargo até que o sucessor assuma funções. Para o primeiro-ministro demissionário, esta decisão permite ao Partido Trabalhista definir uma liderança. Andy Burnham é o sucessor apontado para ocupar Downing Street, depois de ter assumido funções como presidente da Câmara de Manchester.

“Há seis anos, herdei um Partido Trabalhista que estava falido política, financeira e moralmente”, afirmou Keir Starmer durante o discurso de demissão. “Disseram-me repetidas vezes que o meu partido estava acabado. Que estávamos fadados à história. Que uma maioria nas eleições gerais, quando mais uma maioria esmagadora, era impossível”, declarou, acrescentando ter provado que “essas pessoas estavam erradas”.

O primeiro-ministro demissionário assume que o partido considera que não é a pessoa mais indicada para liderar os trabalhistas nas próximas eleições gerais e garante que aceita esta decisão “com dignidade”.

Keir Starmer fez um balanço do mandato e defendeu ter cumprido as promessas que fez. Destacou o crescimento económico, a subida dos salários e o fim da austeridade.