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Segundo o Politico, o primeiro-ministro belga, Bart De Wever, sugeriu que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderá ter sido particularmente afetado pela derrota da seleção norte-americana frente à Bélgica no Campeonato do Mundo de Futebol.

Em declarações à estação pública flamenga VRT News, à margem da cimeira da NATO, em Ancara, na Turquia, De Wever afirmou que a vitória da seleção belga tem sido um dos temas mais comentados entre os participantes.

Segundo o chefe do Governo belga, "toda a gente" o tem felicitado pelo triunfo dos "Red Devils", recordando que a equipa derrotada pertence ao "maior parceiro da NATO".

Questionado sobre a possibilidade de Donald Trump estar desagradado com o resultado, De Wever respondeu em tom descontraído que o presidente norte-americano "tem fama de, por vezes, reagir com alguma irritação a coisas de que não gosta" e considerou que esta derrota "terá sido difícil de aceitar".

Apesar disso, garantiu que não pretende provocar Trump durante o encontro entre ambos. "Não vou ser eu a falar do assunto", afirmou, acrescentando que apenas responderá caso o presidente dos Estados Unidos decida abordar o tema.

De recordar que este episódio surge depois de a Casa Branca ter desenvolvido uma ação invulgar para tentar garantir a presença do avançado norte-americano Folarin Balogun no jogo dos oitavos de final frente à Bélgica.

Após o jogador ter sido expulso no encontro frente à Bósnia e Herzegovina, Donald Trump terá contactado pessoalmente o presidente da FIFA, Gianni Infantino, enquanto responsáveis da Administração norte-americana e da Federação de Futebol dos Estados Unidos defenderam junto da FIFA a anulação da suspensão automática de um jogo.

A FIFA acabou por levantar o castigo, permitindo a utilização de Balogun frente à Bélgica. A decisão levou a Federação Belga de Futebol a ponderar opções legais e motivou críticas por parte da UEFA, devido à perceção de influência política num processo disciplinar que deveria ser independente. Ainda assim, a Bélgica venceu os Estados Unidos por 4-1, garantindo a eliminação da equipa anfitriã.

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