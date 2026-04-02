Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O drone militar MQ-9 Reaper, conhecido como “drone assassino”, já chegou à Base das Lajes, nos Açores, no âmbito de operações dos Estados Unidos no Médio Oriente. A infraestrutura portuguesa tem funcionado como ponto logístico, de manutenção e reabastecimento destes aparelhos.

Com cerca de 11 metros de comprimento e capacidade para transportar até oito mísseis de precisão, o MQ-9 Reaper pode ser operado remotamente e tem uma autonomia de voo de até 27 horas. Cada unidade tem um custo estimado de cerca de 48 milhões de euros.

De acordo com informações conhecidas, divulgadas pela SIC Notícias, os drones partem dos Açores em direção a uma base militar norte-americana em Amã, na Jordânia, onde serão preparados para eventuais ataques.

Está prevista a chegada de três a quatro drones à ilha Terceira, o que motivou pedidos de esclarecimento por parte do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda ao Governo português.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, garantiu que a utilização da Base das Lajes pelos Estados Unidos respeita os critérios do Direito internacional, sublinhando que Portugal não está envolvido em qualquer ação militar contra o Irão.