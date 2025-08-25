Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo avança a Sky News, a deteção ocorreu em Maryland, num paciente que tinha viajado da Guatemala. O doente foi tratado e, de acordo com a mesma fonte, foram implementadas medidas de prevenção para evitar a propagação.

O parasita, uma mosca que deposita ovos em feridas de animais de sangue quente, origina larvas que perfuram tecidos vivos, podendo ser fatal se não for tratado. Em bovinos e vida selvagem, a infeção é devastadora e representa um elevado risco económico para a pecuária.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A infeção humana exige um tratamento demorado, que inclui a remoção manual de centenas de larvas e a desinfeção profunda das feridas. Se identificada precocemente, é geralmente possível salvar o paciente.

O surto de screwworm começou no final do ano passado na América Central e no sul do México. Nos Estados Unidos, a ameaça é particularmente séria para a indústria da carne, já que o país importa anualmente mais de um milhão de bovinos do México. Estimativas citadas pela Sky News apontam que o parasita poderá custar 1,8 mil milhões de dólares apenas ao Texas, o maior estado produtor de gado.

Para travar a disseminação, o Departamento de Agricultura dos EUA está a montar armadilhas e a reforçar a vigilância na fronteira. Uma das medidas mais promissoras passa pela construção de uma instalação destinada a produzir moscas estéreis, técnica já usada com sucesso nos anos 1960 para erradicar o parasita do território norte-americano.

O México também anunciou um investimento de 51 milhões de dólares para construir a sua própria unidade de produção de moscas estéreis, tentando travar o avanço da screwworm que, se não tratado, pode matar um animal em poucas semanas.