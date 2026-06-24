Segundo o The Times, os Países Baixos registaram pela primeira vez a eutanásia de uma criança com menos de 12 anos desde a entrada em vigor, em 2024, da legislação que passou a permitir este procedimento em menores entre 1 e 12 anos que sofram de doenças terminais e enfrentem um sofrimento considerado insuportável.

A informação foi divulgada pela ministra da Saúde dos Países Baixos, Sophie Hermans, durante a apresentação do relatório anual sobre a eutanásia ao parlamento neerlandês.

Foi referido que se tratava de uma criança com uma doença incurável que morreu no ano passado. Não se sabe ao certo a idade do menor nem a patologia associada.

O caso vai ser avaliado pelas autoridades judiciais, para determinar se o médico responsável cumpriu todos os procedimentos exigidos pela legislação em vigor.

Os Países Baixos foram o primeiro país do mundo a legalizar a eutanásia, em 2002, sob condições estritas. Todos os casos têm de ser comunicados a comissões de revisão independentes, responsáveis por verificar o cumprimento dos critérios legais.

Antes da alteração de 2024, a legislação já permitia a eutanásia em bebés com menos de um ano e em jovens com mais de 12 anos, mas excluía as crianças entre um e 12 anos.

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