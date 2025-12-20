Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma engenheira alemã paraplégica embarcou, esta quarta-feira, num voo espacial com cinco outros passageiros, onde experimentou a sensação de gravidade zero enquanto contemplava a Terra do alto.

Michaela (Michi) Benthaus, de 33 anos, ficou paraplégica há sete anos na sequência de um acidente de bicicleta de montanha e tornou-se agora na primeira utilizadora de cadeira de rodas a viajar para o espaço. O lançamento ocorreu no oeste do Texas, com a cápsula New Shepard, da Blue Origin, empresa de Jeff Bezos.

Benthaus viveu uma subida de 105 quilómetros de altitude e chegou a virar-se de cabeça para baixo em gravidade zero.

"Foi a experiência mais incrível", afirmou à Associated Press após a aterragem.

O voo durou 10 minutos e exigiu apenas pequenos ajustes para acomodar a engenheira. A cápsula foi projetada com acessibilidade em mente, permitindo uma experiência mais inclusiva do que os voos espaciais tradicionais, segundo Jake Mills, engenheiro da Blue Origin. Entre as adaptações esteve uma prancha de transferência para que Benthaus pudesse mover-se da escotilha para o seu assento e um tapete no deserto para facilitar o regresso à cadeira de rodas após a aterragem.

Integrante do programa de pós-graduação da Agência Espacial Europeia nos Países Baixos, Benthaus já tinha experimentado gravidade zero num voo parabólico em 2022 e participado numa missão espacial simulada de duas semanas na Polónia.

A engenheira sublinhou a importância de nunca desistir dos sonhos e afirmou que pretende não apenas tornar o espaço acessível a pessoas com deficiência, mas também melhorar a acessibilidade no planeta Terra.

