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Segundo a EFE, que cita uma fonte diplomática iraniana, “ambos os lados estão otimistas quanto ao resultado das conversas”, acrescentando que, após o encerramento desta primeira ronda, as delegações iniciaram a troca de textos preliminares.

De acordo com a mesma fonte, o objetivo passa por alinhar posições sobre os principais pontos discutidos durante o dia, numa fase considerada técnica e essencial para avaliar a viabilidade de um entendimento mais duradouro.

A emissora estatal iraniana avançou, por sua vez, que uma nova ronda negocial poderá realizar-se ainda hoje ou no domingo à noite, no âmbito das conversações trilaterais entre Estados Unidos, Irão e o Paquistão.

Uma fonte estatal próxima de Teerão explicou que especialistas de ambos os lados continuam a trocar documentos, com o objetivo de alcançar um acordo de cessar-fogo que ultrapasse as duas semanas inicialmente definidas na quarta-feira.

As negociações decorrem num contexto de forte tensão regional, após semanas de confrontos e sob mediação paquistanesa, sendo vistas como um primeiro passo para estabilizar a situação e abrir caminho a um entendimento político mais amplo entre Washington e Teerão.

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