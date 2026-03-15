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A iniciativa, revelada este domingo no site da Presidência, abrangerá os distritos de Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém, territórios que registaram danos humanos e materiais significativos na sequência das tempestades que atingiram o país.

Com esta deslocação, o chefe de Estado pretende contactar diretamente com as populações locais, avaliar no terreno os impactos provocados pelas intempéries e acompanhar as necessidades de resposta imediata e de recuperação das zonas sinistradas.

O programa detalhado da Presidência Aberta será divulgado posteriormente, informou a Presidência da República.

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