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Após uma reunião que demorou mais de três horas, e de acordo com as mesmas fontes, as duas delegações passaram a trocar textos escritos, num esforço para alinhar posições e garantir uma compreensão comum sobre os temas discutidos ao longo do dia.

As conversações decorrem num contexto de elevada tensão regional, apesar do cessar-fogo temporário recentemente acordado, e visam avaliar possibilidades de avanço diplomático entre Washington e Teerão.

Até ao momento, não foram divulgados detalhes oficiais sobre o conteúdo das discussões nem sobre eventuais progressos alcançados nesta primeira fase do diálogo.

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