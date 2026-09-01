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O novo equipamento pretende reforçar a capacidade da ULS do Nordeste para realizar cirurgias à coluna com maior precisão, menor exposição à radiação e uma abordagem personalizada às características de cada doente.

O sistema de orientação robótica combina software especializado, navegação cirúrgica e assistência robótica, permitindo à equipa médica visualizar a anatomia do doente, realizar simulações das intervenções em 3D e planear previamente cada procedimento.

A tecnologia possibilita ainda definir a trajetória e o posicionamento dos instrumentos e implantes de acordo com as características de cada caso. Durante a cirurgia, o sistema acompanha a posição dos instrumentos em relação à anatomia do doente e orienta o cirurgião ao longo do procedimento.

O braço robótico articulado permite um controlo preciso da colocação dos instrumentos e implantes, apoiando a execução da intervenção de acordo com o planeamento previamente definido e favorecendo uma abordagem minimamente invasiva.

Segundo Afonso Ruano, diretor do Serviço de Ortopedia da ULS do Nordeste e responsável pela equipa que realizou a cirurgia, a aquisição do equipamento representa “um importante avanço para a ULS do Nordeste”.

O responsável destaca ainda a possibilidade de disponibilizar esta tecnologia “num hospital do interior, fora dos grandes centros”, permitindo aproximar cuidados de saúde inovadores da população da região.

Para o Conselho de Administração da ULS do Nordeste, a primeira cirurgia robótica à coluna constitui um marco na diferenciação da resposta hospitalar. De acordo com o órgão de gestão, a combinação entre inovação tecnológica e competência das equipas permite prestar cuidados mais seguros, precisos e personalizados.

O investimento, financiado pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) no âmbito da modernização tecnológica do Serviço Nacional de Saúde (SNS), é também apresentado como um reforço da capacidade da instituição para disponibilizar medicina avançada aos cidadãos do Nordeste no seu próprio território.

A ULS considera que a aposta em tecnologia avançada e formação especializada contribui igualmente para a atração, desenvolvimento e fixação de profissionais altamente qualificados, reforçando a coesão territorial e as condições para a retenção de profissionais diferenciados.

O sistema de orientação robótica Mazor X está indicado para o posicionamento preciso de instrumentos cirúrgicos ou implantes vertebrais durante intervenções à coluna vertebral. Pode ser utilizado em procedimentos abertos, minimamente invasivos ou percutâneos.

As capacidades de imagem 3D do sistema permitem processar e converter projeções fluoroscópicas 2D de arcos em C padrão em imagens volumétricas 3D. A tecnologia destina-se a ser utilizada quando o clínico e/ou o doente beneficiem da geração de imagens 3D de objetos de alto contraste.

A navegação do Mazor X permite rastrear, durante a cirurgia da coluna vertebral, a posição dos instrumentos em relação à anatomia cirúrgica e identificar essa posição em imagens diagnósticas ou intraoperatórias do doente.

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