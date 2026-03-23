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A Casa Palestina nasce como um espaço de encontro entre a prática artística e a memória coletiva palestinianas, reunindo artistas, escritores, educadores e o público através de exposições, espetáculos, workshops e outros encontros culturais. Fundada por mulheres palestinianas em colaboração com mulheres portuguesas, o projeto pretende promover a identidade cultural palestiniana e criar um espaço de expressão própria para a comunidade.

Segundo a organização, a Casa Palestina vê a arte como uma linguagem essencial para a preservação da identidade de um povo, assentando em princípios de justiça, autodeterminação e continuidade cultural. A inauguração surge num contexto marcado por violência contra o povo palestiniano, e o espaço pretende garantir que as vozes palestinianas permaneçam ouvidas e expressas nos seus próprios termos.

Situada em Alcântara — cujo nome deriva do árabe al-qantara, que significa “a ponte” —, a Casa Palestina ambiciona ser um ponto de ligação entre a Palestina e Portugal, promovendo diálogo entre comunidades e práticas artísticas diversas.

Programa de Abertura

27 de março

19h00 — Receção. Os convidados são recebidos para um momento de convívio. Serão servidos petiscos palestinianos, chá e bebidas.

19h30 — Discurso de boas-vindas da fundadora Dima Akram.

19h45 — Espetáculo de dabke por Handala. Dança folclórica tradicional palestiniana que transmite o ritmo do movimento coletivo e da continuidade intergeracional.

21h00 — Sanaa Moussa (ao vivo). Vocalista, compositora e letrista palestiniana da Galileia que apresenta interpretações poderosas da música clássica e folclórica palestiniana, inspiradas na memória coletiva e no património do povo palestiniano.

01h00 — Encerramento.

28 de março

19h00 — Receção. Os convidados são recebidos à medida que o espaço abre para convívio e encontro. Serão servidos petiscos palestinianos, chá e bebidas.

20h00 — Rawan Roshni (ao vivo). Artista e vocalista palestiniana que usa a música para promover conexão, cura e expressão cultural. O seu trabalho combina influências tradicionais da região SWANA com sons contemporâneos.

21h30 — Espetáculo de dabke por Handala. Dança folclórica tradicional palestiniana que transmite o ritmo do movimento coletivo e da continuidade intergeracional.

21h45 — Isam Elias (ao vivo). Artista palestiniano que coloca o piano no centro de um poderoso universo afro-eletrónico, combinando expressão acústica com um som eletrónico envolvente.

23h00 — Adan (DJ set). Artista de Jerusalém, Palestina, radicado em Londres, que apresenta seleções de minimal house e eletrónica com batidas graves pensadas para a pista de dança.

01h00 — Encerramento.

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