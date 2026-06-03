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A Associação Internacional dos Gestores de Condomínios e Administradores de Copropriedade (AISGC) foi formalmente criada em Paris, tornando-se na primeira organização internacional dedicada à representação, cooperação e valorização da atividade de gestão de condomínios.

A nova associação reúne entidades profissionais de vários países com o objetivo de reforçar a profissionalização do setor, promover a troca de conhecimento técnico e jurídico e harmonizar boas práticas na administração de copropriedade a nível internacional. Estas orientações constam dos estatutos da organização, que destacam a valorização da profissão, a difusão de boas práticas e o reforço da cooperação entre associações nacionais.

Entre os membros fundadores da AISGC encontram-se entidades de Portugal, França, Quebeque, Marrocos e Bélgica, reunindo associações de referência e especialistas ligados à área da compropriedade.

Portugal está representado através da APEGAC, Associação Portuguesa de Empresas de Gestão e Administração de Condomínios, uma das organizações fundadoras da nova estrutura. A associação portuguesa integra também a direção da AISGC através de Gonçalo Matos, diretor da APEGAC, que assume as funções de tesoureiro.

A criação da AISGC surge num contexto em que a gestão de condomínios enfrenta desafios comuns em diferentes mercados, nomeadamente a digitalização dos processos, a transição energética dos edifícios, a crescente complexidade da manutenção do património imobiliário e a evolução dos enquadramentos legais.

Perante estes desafios, a associação pretende afirmar-se como uma plataforma internacional de cooperação, promovendo a partilha de conhecimento técnico e jurídico, a comparação de legislações, a difusão de boas práticas de gestão e o reforço da qualificação profissional.

O primeiro evento público da AISGC está marcado para novembro, em Portugal, no âmbito do Congresso Nacional da APEGAC, que decorrerá nos dias 13 e 14 de junho. A iniciativa assinalará o arranque oficial da atividade internacional da associação.

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