Segundo comunicado da PJ, o detido é o presumível líder de uma organização criminosa envolvida no tráfico de droga e em assaltos a outros traficantes. É também apontado como autor moral da morte de um membro de um grupo rival, abatido a tiro num parque de estacionamento da província de Barcelona, em fevereiro de 2023.

A detenção foi levada a cabo pela Unidade de Informação Criminal da PJ. O suspeito foi presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, que decretou a medida de coação de prisão preventiva, enquanto aguarda o desenrolar do processo de extradição para Espanha.