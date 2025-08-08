Um cidadão estrangeiro de 40 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), na região Oeste de Portugal, na sequência do cumprimento de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades judiciais espanholas. O homem é suspeito da prática dos crimes de homicídio e associação criminosa.
Segundo comunicado da PJ, o detido é o presumível líder de uma organização criminosa envolvida no tráfico de droga e em assaltos a outros traficantes. É também apontado como autor moral da morte de um membro de um grupo rival, abatido a tiro num parque de estacionamento da província de Barcelona, em fevereiro de 2023.
A detenção foi levada a cabo pela Unidade de Informação Criminal da PJ. O suspeito foi presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, que decretou a medida de coação de prisão preventiva, enquanto aguarda o desenrolar do processo de extradição para Espanha.
