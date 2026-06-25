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A PSU junta 13 prestações numa só, sendo o valor ainda desconhecido.

Como já se sabia de ontem, o PS e o PSD chegaram a acordo para aprovar a Prestação Social Única. O trabalho social passa a ser opcional, em função do entendimento dos técnicos de inserção. Os socialistas conseguiram ainda a queda do canal de denúncias contra os beneficiários da PSU.

O valor de referência para a atribuição da PSU, que era de 30 IAS, pode agora ir até 60 IAS para património imobiliário e 60 IAS adicionais para o património imóvel, explicou o líder da bancada socialista, acrescentado que “é difícil um cálculo ainda”.

“Cumprimos o nosso papel de apoiar as pessoas mais vulneráveis”, disse Eurico Brilhante Dias. “Era muito importante para nós que a fixação dos valores da prestação fossem valores que o Parlamento pudesse escrutinar. A iniciativa será por decreto-lei”.

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