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O PSD solicitou o adiamento da discussão na especialidade para depois do plenário desta quarta-feira, numa altura em que prosseguem as negociações entre o Governo, os sociais-democratas e o PS.

A apreciação e votação de eventuais alterações ao diploma estava inicialmente prevista para a reunião da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, que teve início às 11h30.

Antes dessa reunião, representantes do Governo, do PSD e do PS encontraram-se para tentar alcançar um acordo que permita a aprovação da medida prevista no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

De recordar que o Governo aprovou a criação da Prestação Social Única (PSU), uma reforma que pretende agregar 13 apoios sociais não contributivos num único mecanismo de proteção social. A medida, que está em discussão parlamentar, visa simplificar o acesso aos apoios, reduzir a burocracia e reforçar a proteção das famílias mais vulneráveis.

Entre os apoios que deverão ser agregados encontram-se o Rendimento Social de Inserção (RSI), o subsídio social de desemprego, a pensão social de velhice, a pensão de viuvez, a pensão de orfandade, o complemento extraordinário de solidariedade e vários subsídios sociais de parentalidade.

Segundo o Executivo, a medida pretende tornar mais simples o acesso aos apoios sociais, eliminando procedimentos considerados complexos e reduzindo situações de sobreposição entre diferentes prestações. O Governo argumenta ainda que a reforma permitirá melhorar o controlo dos apoios atribuídos e reforçar o combate a situações de fraude ou abuso do sistema.

A proposta estabelece que a PSU poderá ser requerida por pessoas com idade igual ou superior a 18 anos residentes em Portugal, abrangendo igualmente o respetivo agregado familiar. A atribuição do apoio dependerá da avaliação dos rendimentos e do património do agregado, incluindo rendimentos do trabalho, património imobiliário e bens móveis registados.

Apesar da aprovação da proposta em Conselho de Ministros, vários aspetos permanecem por definir, nomeadamente o valor de referência da prestação, que deverá ser estabelecido posteriormente através de regulamentação própria. Esta falta de detalhe tem motivado críticas e pedidos de esclarecimento por parte dos partidos da oposição durante o debate parlamentar.

A proposta baixou à especialidade sem votação na generalidade, permitindo que os partidos apresentem alterações e aprofundem a discussão do diploma antes da sua aprovação final. O processo decorre em regime de urgência, uma vez que a concretização da reforma está associada a metas previstas no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

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