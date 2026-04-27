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De acordo com dados do Ministério da Justiça, cerca de 9% da população prisional em Portugal em 2025 estava detida por crimes de violência doméstica. Nesse universo, 376 pessoas encontravam-se em prisão preventiva, um aumento de 11% face a 2024, e 1184 já tinham sido condenadas, o que representa uma subida de 16% em relação ao ano anterior.

“Sabemos que os números de queixas diminuíram ligeiramente, mas também sabemos que houve um aumento expressivo dos condenados e dos presos preventivos por violência doméstica”, afirmou a ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, considerando que estes dados indiciam que “alguma coisa está a funcionar melhor” ao nível da resposta judicial.

Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) relativo a 2025, as forças de segurança registaram 29644 participações por violência doméstica, menos 577 do que no ano anterior, o que corresponde a uma descida de 1,9%.

Se é vítima de violência doméstica ou conhece alguém em risco, denuncie.

Ligue 800 202 148 (Linha Nacional de Emergência Social - gratuita e disponível 24h).

Em caso de emergência, ligue 112.

Apesar da redução no número de denúncias, não existe atualmente informação consolidada sobre quantos dos reclusos por violência doméstica são reincidentes, ou seja, já tinham sido condenados anteriormente pelo mesmo tipo de crime. Essa lacuna dificulta a definição de estratégias mais eficazes de prevenção e de intervenção precoce.

Perante este cenário, a ministra anunciou a realização de um estudo sobre a taxa de reincidência, sublinhando a necessidade de “perceber que o contexto de violência doméstica faz gerar também mais agressão”. “Sabemos que, muitas vezes, quem está a cumprir pena são pessoas que já são conhecidas do sistema”, acrescentou.

No mesmo âmbito, Rita Alarcão Júdice revelou que a Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídio em Violência Doméstica, cuja nova composição foi nomeada em março, vai alargar o seu trabalho à análise de casos em que existiu violência doméstica mas que acabaram por ser arquivados ou em que houve desistência da vítima.

O objetivo é identificar falhas na deteção e na resposta institucional. “Em que momento é que a sociedade deveria ter percebido que estava a acontecer um caso de violência doméstica e não percebeu? Onde é que os alertas falharam? Onde é que os meios à disposição da vítima não atuaram e deveriam ter atuado?”, questionou a ministra.

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