Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PJ, o crime terá sido motivado por desentendimentos familiares relacionados com negócios de gado entre o pai e os dois filhos. A vítima foi atingida com um disparo de caçadeira que lhe provocou graves lesões abdominais, acabando por morrer.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O pai da vítima, com 67 anos, já tinha sido detido dois dias após o crime, a 12 de junho, estando fortemente indiciado como autor material do disparo. No entanto, novas diligências da Diretoria do Sul da PJ permitiram recolher elementos que indiciam o envolvimento do irmão da vítima como coautor do homicídio.

A detenção do segundo suspeito foi concretizada com o apoio do Posto Territorial de Reguengos de Monsaraz da GNR, num acampamento localizado naquele município.

Após ser presente a tribunal, o detido ficou sujeito à medida de coação mais gravosa: prisão preventiva. O inquérito está a ser conduzido pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Moura.