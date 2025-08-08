Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Segundo a PJ, o crime terá sido motivado por desentendimentos familiares relacionados com negócios de gado entre o pai e os dois filhos. A vítima foi atingida com um disparo de caçadeira que lhe provocou graves lesões abdominais, acabando por morrer.
O pai da vítima, com 67 anos, já tinha sido detido dois dias após o crime, a 12 de junho, estando fortemente indiciado como autor material do disparo. No entanto, novas diligências da Diretoria do Sul da PJ permitiram recolher elementos que indiciam o envolvimento do irmão da vítima como coautor do homicídio.
A detenção do segundo suspeito foi concretizada com o apoio do Posto Territorial de Reguengos de Monsaraz da GNR, num acampamento localizado naquele município.
Após ser presente a tribunal, o detido ficou sujeito à medida de coação mais gravosa: prisão preventiva. O inquérito está a ser conduzido pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Moura.
