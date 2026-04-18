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As reuniões decorrem após um conjunto de iniciativas recentes, incluindo a Presidência Aberta na região Centro, a audição a especialistas sobre fenómenos atmosféricos e a reunião do Conselho de Estado, bem como depois da visita oficial a Espanha e da visita do Presidente do Brasil a Portugal.

De acordo com a Presidência da República, os encontros terão início pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional, seguindo-se a Confederação dos Agricultores de Portugal, a União Geral de Trabalhadores, a Confederação Empresarial de Portugal, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e, por fim, a Confederação do Turismo de Portugal.

Neste momento, o pacote laboral proposto pelo Governo ainda aguarda aprovação da UGT, após uma reunião na sexta-feira onde Maria Rosário Palma Ramalho, ministra o Trabalho, avisou que se o novo projeto não fosse aprovado, a proposta que seguia para o parlamento "será uma coisa a meio entre o anteprojeto do verão e o que foi alcançado hoje”.

Quando ainda era candidato à Presidência, António José Seguro tinha dito que não publicaria as alterações à lei laboral se não houvesse "um acordo" na Concertação Social. "A concertação social é fundamental nas sociedades modernas para criar a tal previsibilidade e a tal estabilidade", disse António José Seguro.

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