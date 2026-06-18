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O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, celebrou esta semana a assinatura do memorando de entendimento entre o Irão e os Estados Unidos, classificando o documento como "uma mensagem de um Irão forte".

Numa publicação divulgada nas redes sociais, Pezeshkian partilhou uma imagem do acordo assinado e afirmou que a paz será alcançada "à sombra do respeito mútuo".

"A República Islâmica do Irão sempre esteve comprometida e firme na defesa da paz mundial, preservando simultaneamente a sua dignidade e independência", escreveu o chefe de Estado iraniano.

O memorando estabelece as bases para futuras negociações entre Washington e Teerão e prevê um período de 60 dias para a definição dos termos finais de um acordo mais abrangente, incluindo questões relacionadas com o programa nuclear iraniano, o levantamento de sanções e a normalização das relações entre os dois países.

A assinatura do documento foi marcada pela ausência de Ali Khamenei, antigo líder supremo da República Islâmica e um dos mais influentes opositores de qualquer entendimento com os Estados Unidos.

Khamenei era considerado a principal figura de resistência a um eventual acordo com Washington e a sua morte alterou significativamente o equilíbrio de poder dentro do regime iraniano.

Apesar do apoio manifestado pelas principais figuras do Estado ao memorando, alguns setores mais conservadores e apoiantes da linha dura continuam a demonstrar reservas em relação ao entendimento alcançado.

Entretanto, o filho de Khamenei, Mojtaba Khamenei, apontado por vários analistas como uma figura influente nos bastidores do poder iraniano, não fez qualquer declaração pública sobre o acordo nos últimos dias e não é visto em público há vários meses.

Ainda assim, declarações recentes dos principais negociadores iranianos e do presidente do Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, sugerem que Mojtaba Khamenei poderá estar a assumir um papel relevante no processo de tomada de decisões do país durante este período de transição política.

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