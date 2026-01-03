Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na sua declaração, Rodríguez acusou Washington de procurar derrubar o regime com o objetivo de controlar os recursos naturais do país. “As máscaras caíram, revelando o único objetivo: a mudança de regime na Venezuela. Esta mudança de regime permitiria também a captura dos nossos recursos energéticos, mineirais e naturais. Esse é o verdadeiro objetivo”, afirmou.

A antiga vice-presidente manteve uma retórica dura contra os Estados Unidos, contrastando com a imagem de abertura diplomática referida anteriormente por Donald Trump, que afirmou que Delcy Rodríguez teria adotado um tom conciliador em contactos com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio.

Na comunicação ao país, a presidente interina deixou ainda uma mensagem de resistência dirigida à população venezuelana. “Se há algo que o povo venezuelano e este país são claros é que nunca voltaremos a ser escravos, que nunca voltaremos a ser uma colónia de qualquer império, seja qual for a sua natureza”, declarou.

As declarações de Delcy Rodríguez surgem num contexto de elevada tensão política e militar, após a destituição de Nicolás Maduro e a intervenção direta dos Estados Unidos, aprofundando o clima de confronto entre Caracas e Washington.

