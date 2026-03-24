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A informação foi revelada pelo empresário espanhol Víctor de Aldama no Tribunal Nacional de Espanha (Audiencia Nacional), no início deste mês, onde foi ouvido durante cerca de duas horas, que entregou um envelope com diversos documentos sobre o negócio, feito no Aeroporto de Barajas, em Madrid, segundo uma investigação do jornal digital El Español.

Víctor de Aldama, com interesses na área da energia e combustíveis fósseis, ficou conhecido do grande público depois de aparecer ligado a investigações judiciais relacionadas com corrupção, como o "caso Koldo" — contratos públicos celebrados durante a pandemia — ainda a decorrer.

De acordo com El Español, a documentação entregue por Víctor Aldama relaciona a visita de Delcy Rodríguez a Espanha, em 2020, com a quota petrolífera destinada a financiar o PSOE e a Internacional Socialista. O empresário afirmou que a visita a Madrid da então vice-presidente de Nicolás Maduro teve como objetivo, entre outras coisas, negociar o fornecimento de crude da PDVSA, a empresa estatal de petróleo da Venezuela, ao PSOE.

Segundo a imprensa espanhola, o envelope contém um certificado datado de 4 de fevereiro de 2020, relativo a seis milhões de barris de crude Boscán, com um prazo de validade de 45 dias. A operação nunca terá sido totalmente concluída, mas um adiantamento de cinco milhões de euros terá sido feito e depositado numa conta bancária na Rússia.

A entrega de seis milhões de barris de crude da Boscán ocorreu exatamente 15 dias após a visita de Delcy Rodríguez a Espanha.

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