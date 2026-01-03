Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A posição foi tornada pública por Luís Montenegro através de uma mensagem publicada na rede social X. “Estamos focados no futuro e no restabelecimento de uma democracia plena onde os venezuelanos escolham livremente o seu futuro”, escreveu o chefe do Governo.

Na mesma publicação, o primeiro-ministro recorda que Portugal não reconheceu os resultados das eleições venezuelanas de 2024 e sublinha a atenção dada às declarações do Presidente norte-americano. “Não tendo reconhecido os resultados das eleições de 2024, tomamos nota das declarações e garantias do Presidente Donald Trump e constatamos o papel dos EUA na promoção de uma transição estável, pacífica, democrática e inclusiva na Venezuela com a maior brevidade possível”, acrescenta.

A reunião entre o Presidente da República e o primeiro-ministro surge num contexto de forte instabilidade política na Venezuela, após a intervenção militar norte-americana, e reflete a posição oficial portuguesa de apoio a um processo de transição que permita aos venezuelanos escolher livremente o seu futuro político.

