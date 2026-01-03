O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro, reuniram-se hoje e manifestaram uma posição comum centrada no futuro da Venezuela e no “restabelecimento de uma democracia plena”, na sequência da deposição do líder venezuelano por forças militares dos Estados Unidos.
Presidente e primeiro-ministro reuniram-se focados no “restabelecimento de democracia plena” na Venezuela
3 jan 2026 19:14
