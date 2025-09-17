Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A região de Kirovohrad, no centro da Ucrânia, foi atingida por ataques aéreos russos durante a noite, que deixaram várias localidades sem eletricidade. Drones russos atacaram infraestruturas chave, resultando em interrupções no fornecimento de energia e provocando incêndios em pelo menos três locais, conforme informaram os Serviços de Emergência ucranianos. Embora o impacto humano ainda não tenha sido confirmado, os danos materiais são significativos.

No mesmo dia, Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, chegou a Kiev para marcar o 1300.º dia de guerra. A sua visita visa transmitir a mensagem de um "apoio inabalável" da União Europeia à Ucrânia. Metsola irá reunir-se com o presidente Zelensky e o primeiro-ministro Svyrydenko, e está também prevista uma intervenção sua no parlamento ucraniano.

Esta visita ocorre num momento crítico, com os ataques russos a intensificarem-se, enquanto o governo ucraniano continua a sublinhar que a Rússia rejeita qualquer proposta de cessar-fogo ou solução pacífica para o conflito.