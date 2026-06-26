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José Manuel Bolieiro foi esta sexta-feira recebido em audiência, em Lisboa, pela presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, num encontro marcado pelo “reforço da defesa das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia”, segundo uma nota de imprensa do executivo de coligação PSD, CDS-PP e PPM.

Segundo a nota, no encontro, o governante destacou o papel que o Parlamento Europeu tem desempenhado como “um importante aliado da causa das regiões ultraperiféricas” e sublinhou a “importância de manter este compromisso numa fase decisiva para o futuro quadro financeiro plurianual da União Europeia”.

Bolieiro também manifestou “preocupação com a nova proposta da Comissão Europeia para o próximo período de programação financeira”, apelando a Roberta Metsola que o Parlamento Europeu “continue a defender o tratamento específico das Regiões Ultraperiféricas, consagrado no artigo 349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia”.

Entre as prioridades apresentadas pelo líder do Governo açoriano esteve a manutenção do POSEI, um instrumento financeiro “considerado essencial para apoiar a agricultura e a economia destas regiões”.

Na nota refere-se que Roberta Metsola “demonstrou sensibilidade” para estas preocupações, tendo José Manuel Bolieiro recordado que a presidente do Parlamento Europeu tem sido uma “voz ativa” na defesa das regiões ultraperiféricas.

O governante açoriano salientou ainda que esta posição é “partilhada pelas diferentes famílias políticas representadas no Parlamento Europeu”.

Para o presidente do Governo dos Açores, o próximo desafio passa por “sensibilizar os Estados-membros no âmbito das negociações que terão lugar no Conselho Europeu”.

A concluir, considerou que Roberta Metsola “continuará a ser uma aliada importante” na defesa dos interesses de regiões como os Açores.

A presidente do Parlamento Europeu esteve esta sexta-feira em Lisboa, onde participou na comemoração do 40.º aniversário da adesão portuguesa à União Europeia, e reuniu-se com os presidentes dos Governos Regionais da Madeira e dos Açores.

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