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O presidente da cidade autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, acusou Marrocos de ter demonstrado que "não é um parceiro fiável", defendendo que Espanha e a União Europeia devem exigir "respeito" a Rabat na sequência da maior crise migratória alguma vez registada no enclave espanhol.

Numa entrevista ao jornal espanhol El País, Vivas considera que a entrada de dezenas de milhares de migrantes nos últimos dias representou um momento de enorme gravidade para Ceuta, chegando a descrever a situação como um verdadeiro "cerco" à cidade.

"Marrocos demonstrou que não é fiável. Há que exigir-lhe respeito", afirmou o responsável político.

O presidente ceutí defende que o Governo espanhol deve responder com firmeza, reforçando o controlo da fronteira e aplicando a legislação em matéria de imigração, ao mesmo tempo que reclama uma maior intervenção da União Europeia para proteger a fronteira externa do espaço Schengen.

Juan Jesús Vivas considera ainda que Ceuta não pode enfrentar sozinha uma crise desta dimensão e pede mais meios para acolher os menores não acompanhados e reforçar os serviços de emergência. Apesar das críticas a Marrocos, sublinha que a cidade deve preservar o seu modelo de convivência entre diferentes comunidades e rejeita qualquer discurso discriminatório.

A entrevista surge numa altura em que as autoridades espanholas continuam a gerir as consequências da vaga migratória iniciada na semana passada, que provocou dezenas de mortos e levou ao destacamento de militares e reforços policiais para Ceuta. Os serviços de informações espanhóis concluíram entretanto que, embora a entrada em massa não tenha sido planeada por Rabat, as autoridades marroquinas relaxaram o controlo da fronteira e aproveitaram politicamente a situação.