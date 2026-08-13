Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Temos de acelerar o passo na implementação de reformas estruturais. Cabo Verde deverá crescer com base na inovação, na produtividade e na competitividade da sua economia e não assente em baixos salários. [É preciso] criar condições para que os cabo-verdianos tenham oportunidades, esperança e confiança num futuro melhor”, afirmou José Maria Neves, durante uma sessão solene do dia do Município dos Mosteiros, na Ilha do Fogo, que coincidiu com o Dia Mundial da Juventude.

Associações que disponibilizam apoio a migrantes: JRS Portugal — O gabinete jurídico "tem como objetivo assessorar juridicamente os utentes no seu processo de regularização, bem como emitir pareceres e orientações técnicas internas em matérias de Lei de Estrangeiros, Lei de Asilo e legislação acessória". Saiba mais aqui. Renovar a Mouraria — Centrada na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, esta associação ajuda com os processos de regularização de quem "vive, trabalha, estuda ou tem filhos que estudam" naquela zona. Conheça o projeto aqui. Lisbon Project — Este projeto tem como objetivo "construir uma comunidade que integra e capacita migrantes e refugiados". Nesse sentido, tem também disponível um gabinete de apoio jurídico. Fique a par de tudo aqui. Mundo Feliz — Esta associação ajuda os imigrantes no processo de regularização em Portugal e também na procura de emprego, entre outros serviços. Saiba mais aqui. Linha de Apoio ao Migrante — Esta linha "tem como principal objetivo responder de forma imediata às questões mais frequentes dos migrantes, disponibilizando telefonicamente toda a informação disponível na área das migrações e encaminhando as chamadas para os serviços competentes". Contactos: 808 257 257 / 218 106 191. Mais informações aqui.

De acordo com o Observador, com recurso à Lusa, José Maria Neves destacou a importância da juventude para o desenvolvimento do país e sublinhou o contributo dos jovens na educação, no empreendedorismo, no desporto, na cultura e na inovação.

Para José Maria Neves, muitos foram deixando o arquipélago ao longo dos últimos anos devido à falta de oportunidades, o que exige ser analisado.

O Presidente cabo-verdiano considerou que a mobilidade e o envelhecimento da população são os dois principias desafios do país e alertou para os impactos que a saída dos jovens tem no mercado de trabalho, na economia, no ensino superior e na dinâmica social das ilhas.

Apesar disto, José Maria Neves afirmou na sua intervenção que a emigração não é apenas um problema e lembrou que há investigadores, médicos, professores universitários e empresários cabo-verdianos espalhados pelo mundo e que podem contribuir para o desenvolvimento do país.

Entre os setores que considera prioritários para a implementação de reformas, estão os transportes, a administração pública, a saúde, a educação e a proteção social.

Esta não é a primeira vez que José Maria Neves alerta para a saída de cabo-verdianos do país. Em janeiro do ano passado, o Presidente falou de uma “saída massiva de cabo-verdianos” e defendeu uma avaliação profunda dos impactos para a economia.

De acordo com um estudo divulgado em julho pelo Instituto Nacional de Estatística de Cabo-Verde, 64,6% dos jovens inquiridos revelaram, em 2025, ter a intenção de emigrar para procurar melhores salários.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.