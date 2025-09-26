Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Esta reunião foi muito importante para demonstrar a vontade de pôr fim aos massacres em Gaza. Durante o encontro, o senhor Trump destacou a necessidade de acabar com os combates em Gaza e alcançar uma paz duradoura”, declarou Erdogan a jornalistas, segundo uma transcrição divulgada pelo seu gabinete na sexta-feira e citada pela Reuters.

O Presidente turco explicou ainda que foram discutidas formas de alcançar um cessar-fogo em Gaza e em toda a Palestina, com perspetivas de paz duradoura.

“Foi alcançado um entendimento. Dissemos que a solução de dois Estados é a fórmula para uma paz duradoura na região, e que a situação atual não pode continuar”, acrescentou.

Erdogan sublinhou também a importância da participação do Presidente sírio, Ahmed al-Sharaa, na Assembleia Geral das Nações Unidas, considerando-a crucial para a legitimidade internacional do novo governo da Síria.