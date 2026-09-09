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Num discurso dirigido à população, Aleksandar Vučić justificou a decisão com o aumento das tensões e das divisões políticas, defendendo que adiar as eleições colocaria em risco a democracia sérvia.

“Precisamos de resultados eleitorais que determinem claramente e mostrem para onde a Sérvia está a caminhar”, afirmou o Presidente.

As eleições surgem também num momento delicado nas relações entre Belgrado e a União Europeia. Bruxelas tem aumentado a pressão sobre as autoridades sérvias, nomeadamente devido à glorificação do antigo comandante sérvio-bósnio Ratko Mladić, condenado por crimes de guerra, e às preocupações relacionadas com o recuo democrático, o Estado de direito e a recusa da Sérvia em alinhar com as sanções europeias contra a Rússia.

Apesar das tensões com Bruxelas, Vučić garantiu continuar a defender uma aproximação à União Europeia.

“Continuo hoje a acreditar que a Sérvia escolheu o caminho europeu certo, preservando ao mesmo tempo as suas amizades tradicionais, o orgulho nacional e a dignidade”, afirmou.

O Partido Progressista Sérvio (SNS), no poder, decidiu concorrer às eleições sob a designação “Sérvia Unida” e escolheu Vučić como candidato a primeiro-ministro.

Para assumir o cargo, o atual presidente dissolveu o parlamento, esta quarta-feira.

Após a sua saída, a presidente da Assembleia Nacional e antiga primeira-ministra Ana Brnabić, também do SNS, deverá assumir interinamente a presidência e terá de convocar eleições presidenciais no prazo de três meses. A Sérvia poderá, assim, ser chamada a votar novamente pouco depois das legislativas de 25 de outubro.

O principal desafio ao SNS deverá partir da Lista dos Estudantes, formada pelo movimento que lidera os protestos iniciados após a tragédia de Novi Sad. A lista ainda não foi formalmente apresentada e os nomes dos candidatos permanecem desconhecidos.

A maioria dos partidos da oposição pró-europeia já manifestou apoio ao movimento estudantil, embora apenas alguns tenham confirmado a intenção de participar nas eleições. Os partidos de direita deverão, na maioria dos casos, concorrer separadamente.

Eleições mais competitivas desde 2012

A votação de outubro deverá ser uma das eleições mais disputadas desde a chegada de Vučić e do SNS ao poder, em 2012.

Sondagens recentes colocam o partido no poder e o movimento estudantil como as duas principais forças políticas do país.

As eleições antecipadas vão realizar-se mais de um ano antes da data prevista para as próximas legislativas, que deveriam ocorrer em dezembro de 2027. A dissolução do Parlamento põe assim fim antecipado à atual legislatura, enquanto o governo cessante permanecerá em funções com poderes limitados até à formação de um novo executivo.

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