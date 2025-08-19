À saída do funeral de Carlos Dâmaso, o antigo autarca de Vila Franca de Deão que morreu a combater um incêndio, Marcelo Rebelo de Sousa falou aos jornalistas quanto à atuação do Governo neste período, em particular a postura da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral.

“Admito que quem acaba de chegar há dois meses esteja a descobrir os problemas e as respostas a dar.É natural que as pessoas queiram respostas imediatas", afirmou Marcelo, que também foi questionado se essa inexperiência justifica a reticência da ministra em responder às perguntas dos jornalistas.

"Isso também se aprende. Eu próprio aprendi. Sabe que... eu lembro-me quando... nos primeiros anos... Eu estava em funções de Presidente, eu ouvi coisas ainda muito mais violentas do que aquelas que depois ouvi nestes últimos anos, ou sei que outras pessoas ouviram. Porque era chegar de novo a uma determinada função e o Presidente da República, em teoria, era responsável por tudo o que acontece no país, de uma forma ou de outra. E no Governo é a mesma coisa também. E, portanto, é natural que as pessoas queiram respostas imediatas".

Adiantando que compreende ser fundamental comunicar à população, Marcelo explica que “nem sempre quem está perante situações de sufoco é capaz de perceber isso e responder em conformidade.

De recordar que estas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa chegam numa fase em que a atuação da ministra Maria Lúcia Amaral e também do primeiro-ministro têm sido alvo de muitas críticas. No domingo, uma declaração ao país da ministra da Administração Interna durou menos de cinco minutos: nela, Maria Lúcia Amaral comunicou que o Governo entendeu estender por mais 48 horas a situação de alerta face ao agravar dos incêndios. No final, os jornalistas na sede da ANEPC tentaram fazer perguntas à ministra, mas a Maria Lúcia Amaral recusou-se a responde: "Vamos embora", disse, e depois foi mesmo.