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O Presidente da República sublinhou que o texto foi aprovado como “voz de um povo saindo das sombras de décadas de silêncio”. Deixando uma homenagem dupla aos capitães de Abril, por devolverem a liberdade e instaurarem a democracia com eleições livres e à Assembleia Constituinte, pela criação de uma república livre e plural.

“A Constituição soube resistir ao tempo e evoluir em sete revisões, revelando flexibilidade sem perder a sua essência, é a matriz comum que dá estabilidade à nossa democracia”, destacou. Segundo o Presidente, foi o texto que tornou possível o Estado social.

O chefe de Estado reforçou que “não é a Constituição que impede a resolução dos problemas concretos dos portugueses”, acrescentando que a frustração de muitos cidadãos resulta do incumprimento da lei fundamental. Seguro comprometeu-se a trabalhar para que os princípios constitucionais sejam efetivamente aplicados cooperando com outros órgãos de soberania.

Entre as prioridades apontadas destacou a Saúde, a desigualdade e a luta contra a corrupção “inqualificável”. Sobre a Habitação, alertou que o Estado “despertou tarde e é lento na resposta”, defendendo que “são urgentes respostas e resultados concretos” para garantir uma sociedade mais justa e solidária.

Seguro prossegue afirmando que honrar a Constituição significa “cumprir com prontidão”. Sublinha ainda a necessidade de “preservar os tribunais de leituras ou debates que possam sugerir a sua partidarização”, numa altura em que ainda não estão definidas soluções para órgãos como o Tribunal Constitucional.

“Sem tolerância e respeito pelo outro, não há Constituição que resista”, alerta, sendo aplaudido pelo PS e por parte do PSD.

O antigo líder socialista acrescenta: “Cabe-nos saber usar as ferramentas que a Constituição nos deu. A democracia é uma prática diária. O maior tributo que podemos prestar à Constituição é dar-lhe vida e garantir que, a cada dia, estamos mais próximos de uma sociedade justa e solidária”.

Entre os presentes, apenas os deputados do IL, Chega e CDS não se levantam para aplaudir.

A sessão solene terminou com a atuação acapela do hino "A portuguesa" pela fadista Katia Guerreiro.

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