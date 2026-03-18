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O PSD será o primeiro a ser ouvido, às 11h00, representado pela vice-presidente Leonor Beleza. Seguem-se, ao longo do dia, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro (12h00), a líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão (13h00), e os co-porta-vozes do Livre, Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes (13h30).

As audiências prosseguem na quinta-feira, com o Presidente a receber o líder do Chega, André Ventura, às 09h30, seguido do PCP às 10h30. Ao longo da manhã, estão ainda previstas reuniões com CDS-PP, Bloco de Esquerda, PAN e JPP, em intervalos de meia hora.

Esta ronda de encontros decorre no âmbito das consultas de início de mandato de António José Seguro, que tomou posse a 9 de março, após vencer a segunda volta das eleições presidenciais de fevereiro com 66,84% dos votos, num total superior a 3,5 milhões.

As audiências coincidem com o debate quinzenal com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, agendado para as 15h00 no Parlamento. Entretanto, as reuniões semanais entre o chefe de Estado e o chefe do Governo passaram a realizar-se à terça-feira, em vez de quinta-feira.

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