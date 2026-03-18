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Na nota dada pelo site da presidência, o Presidente da República promulgou "o diploma que procede à afetação da administração da parcela de domínio público do Estado onde se encontra instalado o estaleiro naval da Mitrena à Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., e autoriza a cedência da posição contratual".

Seguro também promulgou o "diploma que estabelece um regime específico aplicável às atividades de ensino superior desenvolvidas em território nacional por entidades estrangeiras não integradas no sistema de ensino superior português".

Por último, o Presidente da República promulgou o diploma que redenomina e regulamenta o Fundo para a Mobilidade e Transportes, mas deixou alertas.

Para Seguro, tem de se manter "a lógica subjacente à fórmula de cálculo do financiamento das autoridades de transportes, seja garantido que a transferência de responsabilidades para os Municípios e para as Comunidades Intermunicipais venha a ser acompanhada de adequado financiamento, como aliás tem vindo a ser solicitado pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. Garantindo-se, assim, o princípio da neutralidade financeira e prevenindo a existência de desigualdades territoriais".

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