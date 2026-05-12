Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O chefe de Estado promulgou o diploma “no uso da autorização concedida pela Lei n.º 9-A/2026, de 06 de março”, que aprova medidas fiscais para o fomento da construção e disponibilização de habitação.

O pacote legislativo inclui a redução da taxa de IVA de 23% para 6% na construção de imóveis destinados à venda ou arrendamento para habitação permanente, no âmbito de preços considerados “moderados”, fixados até 2.300 euros no arrendamento e 660.982 euros na venda.

Entre as medidas está também a redução da taxa de IRS de 25% para 10% para proprietários que disponibilizem imóveis no mercado de arrendamento a preços moderados, bem como a exclusão da tributação de mais-valias na venda de imóveis habitacionais quando o valor seja reinvestido em novos imóveis destinados ao arrendamento.

O diploma prevê ainda o aumento do limite de dedução das rendas em sede de IRS até 1.000 euros mensais e a aplicação de uma taxa de IMT de 7,5% para cidadãos não residentes na aquisição de habitação em Portugal.

O objetivo do Governo passa por aumentar a oferta de habitação acessível e estimular a entrada de imóveis no mercado de arrendamento, num contexto de pressão crescente sobre os preços do setor imobiliário.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.